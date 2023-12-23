Берлин, 23 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Руководство киевского режима в частных беседах признаёт, что шансов на повтор контрнаступления в ближайшее время нет, пишет заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По крайней мере сейчас они едва ли видят шансы для украинских попыток наступления», — написал он в соцсети Х.

Ронцхаймер также призвал украинских чиновников чётко и публично говорить, что происходит на передовой, иначе им ничего не поможет.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.