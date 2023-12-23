Москва, 23 декабря, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может сделать небольшой перерыв во время новогодних праздников, но никогда не использует зимние каникулы полностью, заявил 23 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин

«У него очень много планов рабочих. Они все будут реализованы», — сказал Песков, уточнив, что Путину лишь частично удастся отдохнуть на праздниках, поскольку полностью он никогда не использует каникулы.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, планирует ли президент до конца года посетить зону СВО.

Ранее Песков информировал, что и на рабочем саммите ЕАЭС, и на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, где будет участвовать президент, будет содержательная рабочая повестка. Также он отметил, что Путин на текущей неделе провёл итоговую в 2023 году встречу с правительством.

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что направлять новогодние и рождественские поздравления в 2023 году Владимир Путин будет главам только дружественных стран.

Как предавало ИА Регнум, 17 декабря в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» президент рассказал, что собирается по традиции встретить Новый год в кругу близких и с бокалом шампанского. По словам главы государства, он ещё «не был в магазине», но постарается «сделать что-то приятное» для людей, с которыми будет встречать Новый год.