Москва, 17 декабря, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин собирается встретить Новый год традиционно — в кругу близких и с бокалом шампанского. Он рассказал об этом 17 декабря в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на теленкале «Россия-1» Павлу Зарубину.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

В ответ на вопрос о планах на Новый год глава государства заявил, что после того, как прозвучит новогоднее его обращение, «дальше будет бокал шампанского с близкими людьми, разговор на бытовые темы».

«Я ещё не был в магазине, ещё не выбирал этих подарков, но постараюсь, разумеется, для тех людей, с которыми я встречаю новый год, сделать что-то приятное», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, собирается ли он удивить близких подарками.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин рассказал о самом тёплом воспоминании из своего детства, связанным с семьей. Глава государства вспомнил, как мама поставила его в угол за какой-то проступок и ждала извинений, однако затем быстро простила и поцеловала. Он подчеркнул, что это материнская любовь, которая подсознательно сопровождает людей всю жизнь.

В сентябре 2022 года российский лидер на встрече со школьникам рассказал об уроке великодушия, которому его научила бабушка в детстве. По словам Путина, когда его матери было семь лет, к их дому пришёл нищий и она его прогнала. Её мать отругала за это дочь и велела вернуть нищего, накормить его и предоставить ночлег.