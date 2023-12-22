Донецк, 22 декабря, 2023, 20:21 — ИА Регнум. В результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Кировском районе Донецка ранения получили 12 человек, сообщил 22 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Пятеро из них — спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса» и один — Региональной энергопоставляющей компании. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — написал он.

Пушилин добавил, что также в результате обстрела со стороны ВСУ был повреждён жилой дом в Центрально-Городском районе Горловки, а также объект гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка.

Всего, по его словам, со стороны ВСУ 22 декабря были зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 27 боеприпасов с применением ствольной артиллерии 152 мм, 155 мм и ударных БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Донецке ранение получил водитель скорой помощи. В этот день украинские военные нанесли удар с помощью дрона по больнице № 25. Боевики сбросили взрывное устройство на медучреждение, судя по всему, целясь в волонтёров, которые в это время подвезли к больнице воду.

10 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что накануне семь мирных жителей столицы ДНР были ранены в результате сброса ВСУ взрывных устройств с дронов. Среди раненых 81-летняя женщина, которая пострадала в результате сброса бомбы с беспилотника в Кировском районе.