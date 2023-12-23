Донецк, 23 декабря, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Два мирных жителя получили ранения в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате обстрела Петровского района на остановке общественного транспорта получили ранения женщина и мужчина», — написал он.

Таким образом, общее число раненых гражданских в ДНР с начала дня выросло до девяти.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава ДНР Денис Пушилин информировал о ранении 12 человек в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Кировском районе Донецка. Пятеро из них, уточнил он, — спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса» и один — региональной энергопоставляющей компании.

20 декабря в Донецке ранение получил водитель скорой помощи. В этот день украинские военные нанесли удар с помощью дрона по больнице № 25.