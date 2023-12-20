Донецк, 20 декабря, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Водитель скорой помощи в Донецке получил раенение при атаке ВСУ на госпиталь. Об этом сообщили ИА Регнум очевидцы.

Иван Шилов ИА REGNUM

20 декабря украинские военные нанесли удар с помощью дрона по больнице № 25 в Донецке. Боевики сбросили взрывное устройство на медцчреждение, судя по всему, целясь в волонтёров, которые в это время подвезли к больнице воду.

«Граната попала в медицинскую машину. Автомобиль стоял в том месте, где обычно волонтеры раздают воду больным и медикам», — рассказал один из очевидцев.

Представитель больницы рассказала, что больница остро нуждается в воде и поблагодарила всех неравнодушных россиян, которые помогают дончанам. При этом она сообщила, что в этот раз из-за атаки ВСУ пострадал водитель скорой помощи.

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В последнее время ВСУ начали активнее использовать террористическую тактику сбрасывания взрывных устройств с дронов целенаправленно на скопления гражданского населения. Российские военные и эксперты отмечали, что украинские операторы дронов целенаправленно высматривают скопление гражданских лиц, а затем атакуют. Основные версии такой преступной тактики — безжалостность либо обучение новичков, которым нужна «живая цель». По ещё одной версии, целью ВСУ является террор против жителей Донецка.

«Удар нанесли ровно в то место, где мы (волонтёры. — Прим. ред.) ставим свой автомобиль. В последние недели это стало трендом — взрывают именно гражданских. Я не знаю, зачем, но делают именно так. Оператор видит, что цель — гражданские, и сбрасывает боеприпас», — рассказала волонтёр.

10 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что накануне семь мирных жителей столицы ДНР были ранены в результате сброса ВСУ взрывных устройств с дронов. Среди раненых 81-летняя женщина, которая пострадала в результате сброса бомбы с беспилотника в Кировском районе.