Киев, 23 декабря, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оболонь» из Киева, выступающий в Украинской премьер-лиге, отреагировал на сообщения о вызове в военкоматы 25 игроков. Футболисты повесток не получали, говорится в сообщении пресс-службы на сайте клуба.

Известия/Дмитрий Коротаев

Представители «Оболони» заявили, что распространившиеся в публичной плоскости сообщения о том, что в клуб поступила групповая повестка на 25 человек, не соответствуют действительности. Они напомнили, что футбольный клуб относится к критически важным для функционирования экономики предприятиям и военнообязанные футболисты получили бронь на период мобилизации.

«Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки», — отметили в клубе.

В настоящее время происходит сверка военно-учётных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов, добавили в ФК «Оболонь».

О том, что футболистов «Оболони» вызвали в территориальный центр комплектации (ТЦК), как на Украине именуют военкомат, заявлял ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Украинские СМИ ранее сообщали об усилении рейдов сотрудников военкоматов в ресторанах, спортзалах, санаториях, торгово-развлекательных центрах и иных заведениях. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря заявил, что в Киевской области развернут мобильные блокпосты, на которых будут раздавать повестки. В Полтаве анонсировали поквартирный обход для вручения повесток военнообязанным.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что командование ВСУ попросило мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. Министр обороны Украины Рустем Умеров 21 декабря в интервью газете Bild заявил, что власти страны хотят призывать в войска украинцев, уехавших за рубеж.