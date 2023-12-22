Киев, 22 декабря, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Игрокам киевского футбольного клуба «Оболонь», выступающего в Украинской премьер-лиге, пришли повестки от территориального центра комплектации (ТЦК), сообщает 22 декабря украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на ведущего программы «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского.

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«Сейчас главный курорт для украинских футболистов — это Буковель. Если вы поедете в Буковель, будет трудно пройти от ёлки к ёлке, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются», — рассказал журналист.

Он добавил, что это «очень контрастирует» с тем, что произошло на этой неделе с игроками «Оболони». По его информации, в ФК поступила групповая повестка на 25 человек.

Украинские СМИ ранее сообщали об усилении рейдов сотрудников военкоматов в ресторанах, спортзалах, санаториях, торгово-развлекательных центрах и иных заведениях. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря заявил, что в Киевской области развернут мобильные блокпосты, на которых будут раздавать повестки.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что командование ВСУ обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. 21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild заявил, что власти страны хотят призвать в ВСУ граждан страны, уехавших за рубеж.

20 декабря обозреватели американской газеты The Wall Street Journal отмечали, что, по мнению военных ВСУ, Украина не избежит всеобщей мобилизации, потому что ей нужно восстановить «потрёпанную армию».