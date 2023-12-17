Полтава, Украина, 17 декабря, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Сотрудники полтавского областного территориального центра комплектования (ТЦК), как называют на Украине военкоматы, начнут поквартирный обход, чтобы вручать повестки военнообязанным, сообщил 17 декабря на радио «Полтава» представитель областного ТЦК Роман Истомин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он рассказал, что это решение приняли для наращивания темпов мобилизации. Представителей домоуправлений обяжут предоставлять сотрудникам военкоматов доступ к подъездам, а те будут ходить по квартирам и общаться с гражданами.

«Мы не говорим сейчас ни в коем случае о выдаче так называемой боевой повестки. Только для прибытия в ТЦК», — уточнил Истомин.

Представитель военкомата также рассказал, что повестки уже начали раздавать в спортзалах.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 17 декабря признал, что от военных, призванных в ходе принудительной мобилизации, практически нулевой эффект на фронте. Он также посетовал на то, что большое количество украинцев уклоняются от призыва в ВСУ. По его мнению, жители страны так и не стали ощущать себя гражданами Украины.

Замруководителя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая также сообщила, что парламентарии рассматривают законопроект о лишении полицейских отсрочки от службы в армии. Это также коснётся сотрудников бюро экономической безопасности и государственной пенитенциарной службы.

17 декабря Безуглая заявила о подготовке законопроекта, который обяжет всех женщин на Украине вставать на воинский учёт. По словам депутата, их также заставят проходить общевойсковую подготовку. При этом документ предполагает обязательный призыв женщин в армию в военное время.