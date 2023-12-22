* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 декабря, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы оштрафовал беглого олигарха Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, сообщили 22 декабря в суде.

Василий Прокопенко/РИА Новости Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Суд признал Ходорковского М. Б. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января Мещанский суд Москвы оштрафовал Ходорковского на 300 тыс. рублей за нарушение правил маркировки физлица — иностранного агента.

20 мая 2022 года Минюст РФ включил Ходорковского в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.

В 2003 году основных совладельцев ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС», включая беглого олигарха, обвинили в хищениях и неуплате налогов. Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года. В 2005 году суд признал его виновным в мошенничестве, уходе от налогов и других преступлениях. В 2010–2011 гг. был приговорен к 14 годам колонии по новым обвинениям.

В декабре 2013 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О помиловании Ходорковского М. Б.». Фактически отбытый олигархом срок составил десять лет и два месяца. В декабре 2015 года Следственный комитет России заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск.