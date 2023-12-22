Москва, 22 декабря, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Российские военные поставят окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» командир спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов.

(сс) Рамзан Кадыров

Командир рассказал, что на данный момент дела на передовой «обстоят очень хорошо». Бойцы ежедневно продвигаются вперёд, выбивают противника, забирают у него территории, причём с наименьшими потерями.

По словам Апты Алаудинова, российские бойцы работают «намного грамотнее, техничнее, и естественнее».

«Мы хорошо продвинулись вперёд на некоторых участках, готовимся к продвижению на остальных участках. Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», — заверил командир спецназа.

Он также добавил, что Россия практически уже победила, в головах украинцев и так называемых представителей мировых элит уже «произошёл перелом».

По убеждению Алаудинова, осталось «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве замалчивают реальное положение дел на фронте, написал 22 декабря заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в соцсети Х.

Журналист указал на основные проблемы Украины, такие как нехватка солдат, боеприпасов, а также превосходство России на поле боя. По его словам, эти проблемы озвучиваются на Украине лишь за закрытыми дверями.

По мнению Ронцхаймера, если всё будет продолжаться в том же духе, то время явно сыграет в пользу России, поэтому украинские чиновники должны честно признать проблемы Киева.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного Североатлантическим альянсом и США конфликта с Россией.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия 28 ноября отмечал, что командование ВСУ до сих пор не имеет плана, как будет вести боевые действия в 2024 году.