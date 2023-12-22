Алаудинов заявил, что Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году
Герой России Алаудинов: Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году
Москва, 22 декабря, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Российские военные поставят окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» командир спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов.
Командир рассказал, что на данный момент дела на передовой «обстоят очень хорошо». Бойцы ежедневно продвигаются вперёд, выбивают противника, забирают у него территории, причём с наименьшими потерями.
По словам Апты Алаудинова, российские бойцы работают «намного грамотнее, техничнее, и естественнее».
«Мы хорошо продвинулись вперёд на некоторых участках, готовимся к продвижению на остальных участках. Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», — заверил командир спецназа.
Он также добавил, что Россия практически уже победила, в головах украинцев и так называемых представителей мировых элит уже «произошёл перелом».
По убеждению Алаудинова, осталось «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».
Как сообщало ИА Регнум, в Киеве замалчивают реальное положение дел на фронте, написал 22 декабря заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в соцсети Х.
Журналист указал на основные проблемы Украины, такие как нехватка солдат, боеприпасов, а также превосходство России на поле боя. По его словам, эти проблемы озвучиваются на Украине лишь за закрытыми дверями.
По мнению Ронцхаймера, если всё будет продолжаться в том же духе, то время явно сыграет в пользу России, поэтому украинские чиновники должны честно признать проблемы Киева.
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