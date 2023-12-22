Вашингтон, 22 декабря, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Украина погибла в результате спровоцированного Североатлантическим альянсом и США конфликта с Россией, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии», — написал он.

По его словам, президент России Владимир Путин сделал всё возможное, чтобы избежать конфликта с США и НАТО, в то время как Запад сделал всё возможное, чтобы его спровоцировать.

Макгрегор добавил, что в результате конфликта Украина понесла «огромнейшие потери, а из самой страны поехало несколько миллионов украинцев».

«Достаточно!» — подытожил полковник.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Макгрегор заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к тому, что российская армия возьмёт под контроль территории от Харькова до Одессы. Он указал на то, что ВСУ не могут добиться успехов, а российские войска перехватили инициативу и начали продвигаться на запад.

Украинские власти могут потерять сразу четыре города — Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск, если не начнут мирные переговоры на условиях России, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.