Берлин, 22 декабря, 2023, 19:43 — ИА Регнум. В Киеве замалчивают реальное положение дел на фронте, написал 22 декабря заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными, показали мне, в частности, одну вещь: официальные заявления всё меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью», — написал он.

Журналист указал на основные проблемы Украины, такие как нехватка солдат, боеприпасов, а также превосходство России на поле боя. По его словам, эти проблемы озвучиваются на Украине лишь за закрытыми дверями.

По мнению Ронцхаймера, если всё будет продолжаться в том же духе, то время явно сыграет в пользу России, поэтому украинские чиновники должны честно признать проблемы Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного Североатлантическим альянсом и США конфликта с Россией.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия 28 ноября отмечал, что командование ВСУ до сих пор не имеет плана, как будет вести боевые действия в 2024 году.

Украинское издание «Страна. ua» 29 ноября сообщило, что генерал НАТО в беседе с журналистами опроверг заявления об отсутствии плана у украинской армии. Он заявил, что у главкома ВСУ Валерия Залужного есть план на следующий год, но в альянсе сомневаются, что его получится выполнить даже при условии, что Запад продолжит оказывать военную помощь Украине.