Киев, 28 ноября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Украинское военное руководство до сих пор не составило план ведения боевых действий в 2024 году. Об этом 28 ноября заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук.

(сс) Andrzej Harassek

Как отметил Арахамия, генштабу необходимо разработать такой план, в котором нужно предусмотреть, как воевать в следующем году, сколько для этого нужно личного состава, сколько из них отправить в отпуск, как давно воюющих и сколько для этого необходимо денег.

«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — отметил.

Депутат Рады уточнил, что план должен составлять не кто-то из военного руководства ВСУ, а в целом «институция» военных. По его словам, представители «общественного контроля» уже долго ждут такой документ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября агентство Bloomberg написало, что среди украинцев растут разочарование, отчаяние и усталость на фоне провала контрнаступления ВСУ и отсутствия возможности скорого завершения конфликта с Россией. На Украине начали понимать, что боевые действия, вероятнее всего, продолжатся, а опросы общественного мнения указывают на снижение рейтинга главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщили журналисты.

Американский аналитик Марк Эпископос 27 ноября заявил, что у России есть неоспоримые преимущества в конфликте на Украине, что позволяет ей диктовать условия и Киеву, и Западу. Эксперт отметил, что Запад до сих пор не до конца понял сложность ситуации, сложившейся и для него, и для Украины.