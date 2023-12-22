Киев, 22 декабря, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Германия сообщила о новом пакете военной помощи для Украины. Это следует из обновлённого списка военной помощи, который правительство ФРГ опубликовало на своём сайте.

В частности, ФРГ поставила Украине боеприпасы для танков Leopard 2A6, три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard с запчастями, две бронированные машины Wisent 1.

Кроме того, в список военной помощи входят 30 240 снарядов, предназначенных для Gepard, 2,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 2 машины пограничной службы.

Берлин также передал Киеву 2 системы самозащиты AMPS для вертолётов, 8 грузовиков Zetros, несколько прицепов и полуприцепов.

Как передавало ИА Регнум, в докладе, опубликованном министерством экономики ФРГ, говорится, что правительство Германии в 2022 году разрешило поставить Украине военной продукции на сумму около 2,245 млрд евро.

9 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что помощь Киеву — это вызов для немецкой экономики. При этом он пообещал продолжать поддерживать Украину поставками оружия и денег.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у Украины фактически отсутствуют производственные силы, а потому у неё, в отличие от России, нет будущего. Глава государства неоднократно говорил о военно-промышленном упадке Украины.

По мнению немецкого политолога Владимира Сергиенко, слабая политика Шольца и поддержка Украины серьёзно ударили по экономике Германии, и это грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет. Германия сможет восстановиться до прежнего уровня экономики, но для этого необходимы серьёзные изменения в политическом ландшафте страны, сказал эксперт.