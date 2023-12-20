Берлин, 20 декабря, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Правительство Германии в 2022 году разрешило поставить Украине военной продукции на сумму около €2,245 млрд. Об этом говорится в докладе, опубликованном минэкономики ФРГ.

Norbert Aepli

«Украина за отчётный год заняла первое место среди стран — получателей оружия с долей в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт оружия», — говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что это примерно €2,245 млрд.

Всего в 2022 году власти Германии выдали разрешений на поставки оружия на сумму €8,362 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что помощь Киеву — это вызов для немецкой экономики. При этом он пообещал продолжать поддерживать Украину поставками оружия и денег.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у Украины фактически отсутствуют производственные силы, а потому у неё, в отличие от России, нет будущего. Глава государства неоднократно говорил о военно-промышленном упадке Украины.

По мнению немецкого политолога Владимира Сергиенко, слабая политика Шольца и поддержка Украины серьёзно ударили по экономике Германии, это грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет. Германия сможет восстановиться до прежних уровней экономики, но для этого необходимы серьёзные изменения в политическом ландшафте страны, сказал эксперт.