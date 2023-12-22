Москва, 22 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора НПП «Геофизика-Космос» Евгения Фомичёва на срок до 21 февраля.

Алексей Потицкий/ ТАСС

«Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомичёва Евгения Геннадьевича на срок до 21 февраля 2024 года удовлетворить», — цитирует ТАСС постановление суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. С соответствующим ходатайством обратились в суд адвокаты обвиняемого. Они сообщили, что материалы по делу содержат расшифровку телефонных переговоров, которые не подлежат разглашению без согласия всех их участников. Это ходатайство поддержали и представители Следственного комитета.

Ранее в суде сообщили, что СКР обратился с ходатайством об аресте Фомичёва на два месяца.

22 декабря Фомичёв был задержан и допрошен в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Подробности дела не сообщались.

НПП «Геофизика-Космос» занимается разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов различного назначения.

В 2022 году государственная инспекция труда по Москве в ходе проверки предприятия установила, что 704 его работникам не выплачена заработная плата. Размер задолженности составлял около 3,6 млн рублей. Позднее задолженность была погашена в полном объёме.