Краснояружский район, Белгородская область, 22 декабря, 2023, 20:37 — ИА Регнум. ВСУ обстреливают село Теребрено Краснояружского района Белгородской области, сообщил 22 декабря глава региона Вячеслав Гладков.

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«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты села Теребрено и посёлка Задорожный», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Сотрудники аварийных служб приступят к ликвидации последствий в светлое время суток, добавил губернатор.

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