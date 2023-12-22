Москва, 22 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Атака летевшего на Москву беспилотника отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск. Об этом 22 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин.

Он отметил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, сейчас там работают специалисты экстренных служб.

Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в Московской области уничтожили украинский беспилотник. Около 14:40 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

До этого в военном ведомстве проинформировали, что дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области. Глава региона Владислав Шапша в свою очередь рассказал, что инцидент произошёл в Дзержинском районе области, а пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

В связи с этим в международном аэропорту в Калуге был введён план «Ковёр», задержаны вылеты и прилёты.