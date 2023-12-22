Кишинёв, 22 декабря, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Парламент Молдавии на заседании, которое транслировалось 22 декабря в прямом эфире в социальных сетях, назначил главой нацбанка гражданку Румынии Анку Драгу, которая раньше возглавляла сенат Румынии.

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«Эта кандидатура соответствует всем законодательным нормам Молдавии, проголосовало за Драгу 58 депутатов. Спасибо, коллеги», — сказал спикер парламента Игорь Гросу по итогам голосования.

Депутат фракции «Блок коммунистов и социалистов» (БКС) Диана Караман заявила, что БКС будет оспаривать это решение в Конституционном суде, поскольку на момент выдвижения Драгу не являлась гражданкой Молдавии.

Днём ранее, 21 декабря, молдавский парламент отправил в отставку главу нацбанка Октавиана Армашу. Это решение объяснили тем, что он не обеспечил эффективность сотрудничества ведомства со следственными органами при расследовании вывода миллиарда долларов из банковской системы страны.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Молдавский парламент утвердил стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что Россия якобы является главной угрозой Молдавии. В пользу проекта документа отдали свои голоса 59 из 101 депутата. Её текст представила ещё в октябре президент страны Майя Санду, созвав высший совет безопасности страны.

Глава Молдавии тогда заявила, что военные расходы государства планируется увеличить. Кроме того, Санду рассказала о намерении реализовывать стратегическое партнёрство с США, которое станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики.

20 ноября Россия закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве ответа Кишинёву за продолжающиеся преследования русскоязычных СМИ со стороны молдавских властей. В МИД РФ также вызвали посла республики в Москве, которому выразили протест.

24 ноября Молдавия официально присоединилась к индивидуальным санкциям ЕС против России. 29 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что Москва не оставит без ответа это решение Кишинёва.