Кишинёв, 24 ноября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Молдавия официально присоединилась к индивидуальным санкциям Совета Евросоюза в отношении России. Соответствующий документ подписал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

Иван Шилов ИА Регнум

В указе о присоединении Молдавии к антироссийским санкциям ЕС говорится, что решение принято из-за подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины.

Перед этим в докладе Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС Кишинёв призывали присоединиться к ряду европейских санкций против России.

В антироссийском списке ЕС находятся около 1800 физических и юридических лиц, для которых предусмотрены ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов.

Молдавия ранее присоединилась к санкциям в банковской сфере, также было приостановлено прямое авиасообщение региона с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД РФ присоединение молдавских властей к антироссийским санкциям ЕС назвали очередным враждебным шагом Кишинёва. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Кишинёв «встроился в антироссийскую кампанию коллективного Запада», цель которого — полное разрушение российско-молдавских отношений, которые и так находятся в «плачевном состоянии». В МИД заверили, что Россия не оставит без ответа решение Молдавии.

Ранее Мария Захарова обвинила президента Молдавии Майю Санду во лжи о нежелании контактировать с Россией.