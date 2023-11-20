Москва, 20 ноября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ, дипломату заявлен протест из-за продолжающихся преследований русскоязычных СМИ со стороны кишинёвских властей, сообщили в российском ведомстве 20 ноября.

Parlamentul Republicii Moldova

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам», — сказано в сообщении МИД.

В качестве асимметричной меры Россия закрывает въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии, добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 ноября президент Молдавии Майя Санду заявила, что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. По словам Санду, это случилось из-за того, что российская сторона якобы перестала уважать интересы Молдавии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что президент Молдавии, делая свои высказывания, забыла о результатах муниципальных выборов, которые, скорее, свидетельствуют о противоположных тенденциях. В свою очередь в МИД РФ назвали заявления Санду ложью.

Оппозиционные силы Молдавии стали ещё более популярны в стране вопреки репрессивным действиям со стороны руководства Молдавии, заявила в ноябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала итоги местных выборов в республике.

В МИД России ранее раскритиковали решение Кишинёва заблокировать доступ к русскоязычным информационным порталам. В ведомстве назвали такие шаги «откровенно враждебными» по отношению к России.