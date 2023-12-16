Кишинёв, 16 декабря, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Молдавский парламент утвердил стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что Россия якобы является главной угрозой Молдавии. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

В пользу проекта документа отдали свои голоса 59 из 101 депутата. Её текст представила ещё в октябре президент республики Майя Санду, созвав высший совет безопасности страны.

Глава Молдавии тогда заявила, что военные расходы государства планируется увеличить. Кроме того, Санду рассказала о намерении реализовывать стратегическое партнерство с США, которое станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября Россия закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве ответа Кишинёву за продолжающиеся преследования русскоязычных СМИ со стороны молдавских властей. В МИД РФ также вызвали посла республики в Москве, которому выразили протест.

24 ноября Молдавия официально присоединилась к индивидуальным санкциям ЕС против России. 29 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что Москва не оставит без ответа это решение Кишинёва.

Она также отметила, что Россия расценивает присоединение к санкциям как очередной враждебный шаг молдавских властей. 10 декабря заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина, Молдавия, Грузия и балканские страны станут в ближайшие несколько лет частью ЕС и Североатлантического альянса.