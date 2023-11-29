Москва, 29 ноября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 29 ноября, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва присоединиться к антироссийским санкциям.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений», — сказала она на брифинге.

О решении властей Молдавии присоединиться к четырём пакетам антироссийских санкций ранее сообщил глава МИД республики Нику Попеску, заявивший, что страна изучает вопрос поддержки и других направленных против России мер и того, как это может отразиться на экономике. В общем смысле российско-молдавские отношения пошли на спад с момента прихода к власти в республике президента Майи Санду.

Как сообщало ИА Регнум, в молдавском указе о присоединении к санкциям ЕС говорится, что решение принято из-за подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Предварительно Еврокомиссия призвала Кишинёв присоединиться к ряду европейских антироссийских санкций перед началом переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. Ранее Молдавия присоединилась к санкциям в банковской сфере, также было приостановлено прямое авиасообщение региона с Россией. Как уже отмечала Захарова, разрушительный курс властей Молдавии в большей степени не отвечает интересам жителей страны, которые в большинстве дружественно относятся к России.