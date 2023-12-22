Москва, 22 декабря, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ требует арестовать на два месяца генерального директора АО «НПП «Геофизика-Космос» Евгения Фомичёва. Об этом 22 декабря сообщил Басманный районный суд Москвы.

РИА Новости 2023, Евгений Биятов

Отмечается, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании Фомичёва меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2024 года включительно.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 декабря Фомичёв был задержан и допрошен в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

НПП «Геофизика-Космос» является ведущим российским предприятием, занимающимся разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов различного назначения.