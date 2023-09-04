Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о проявлении тенденции к расчётам в нацвалютах между РФ и Турцией и снижении расчётов в евро и долларах. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в Турции заявили о достижении с Россией консенсуса о торговле в нацвалютах. Министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез 8 ноября заявил, что торговля двух стран идёт по многим направлениям, в том числе в области энергетики и туризма. Как он указал, Москва и Анкара достигли консенсуса по теме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 29 мая 2023 года, что переход в торговле на национальные валюты оздоровит мировую экономику. Об этом он заявил, говоря о торговле с Кенией и другими отдельными партнёрами России. Глава МИД отметил, что при росте товарооборота всегда имеет смысл говорить о практическом использовании нацвалют.