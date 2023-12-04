Москва, 4 декабря, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых был турецкий посол Танжу Бильгич, заявил, что ожидает много новых интересных проектов с Турцией.

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«У нас ещё много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и в сфере высоких технологий», — сказал российский лидер.

В качестве примера уже реализуемых проектов Путин привёл энергетическое сотрудничество двух стран. Взаимодействие в этой сфере, по словам президента, носит подлинно стратегический характер.

«Росатом» продолжает возводить в Турции первую атомную электростанцию «Аккую», налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», ведётся работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба», — уточнил он.

Также Путин высоко оценил партнёрство России с Турецкой Республикой и подчеркнул, что обе страны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнёрства и взаимной выгоды.

Как передавало ИА Регнум, США могут ввести против Турции санкции за поддержку России, а также радикального палестинского движения ХАМАС. По данным The Wall Street Journal, заместитель министра финансов Брайан Нельсон во время встречи с турецкими властями рассказал им о риске попасть под американские ограничительные меры, если турецкие граждане и компании захотят обойти рестрикции Запада в отношении России.

В сентябре Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проявлении тенденции к расчётам в нацвалютах с Турцией. Он отметил, что при этом доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается.

В ноябре 2022 года в Турции заявили о достижении с Россией консенсуса о торговле в нацвалютах. Министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез отметил, что торговля двух стран идёт по многим направлениям, в том числе в области энергетики и туризма. Как он указал, Москва и Анкара достигли консенсуса в этих вопросах.