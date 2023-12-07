Москва, 7 декабря, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России с начала проведения спецоперации уничтожили 550 украинских самолётов, сообщил 7 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами ПВО

Помимо самолётов, добавил Конашенков, с начала спецоперации ВС России уничтожили 257 вертолётов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 011 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днём ранее представитель российского военного ведомства сообщал, что российские военные в течение суток сбили украинские самолёты Су-25 и МиГ-29.

7 декабря он информировал, что за неделю ВС России сбили восемь самолётов и один вертолёт украинской армии. Средствами противовоздушной обороны были сбиты пять самолётов Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолёт Ми-8.

Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум рассказал, что одна из причин успеха российских зенитных ракетных комплексов — это их взаимодействие с самолётом А-50У — авиационным комплексом дальней радиолокационной разведки. Он объяснил, что любой радиолокационный комплекс, расположенный на земле, имеет ограничения по дальности. Поэтому чем выше будет располагаться РЛС, тем больший у неё будет обзор. Эту функцию и выполняет самолёт А-50У. Когда этот самолёт связан с наземными ЗРК, он сообщает им, что в таком-то районе находится вражеский самолёт, куда комплекс ПВО сразу отправляет ракету.