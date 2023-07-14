Москва, 14 июля, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Сергею Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, сообщили 14 июля в пресс-службе СК РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости Сергей Денисенко

Денисенко также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия.

Замначальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого обнаружили мёртвым утром 10 июля. Он получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время утренней пробежки. Силовики установили, что нападение совершил Денисенко, у которого при задержании в квартире в Туапсе изъяли пистолет с глушителем.

Суд 13 июля арестовал до сентября обвиняемого в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого. О его аресте ходатайствовало следствие. Следователи попросили 13 июля арестовать Денисенко. Свою вину он признал. С подозреваемым провели проверку показаний на месте. Обвиняемый также показал на чучеле, как стрелял в военного, и рассказал, что совершил четыре выстрела — один в спину Ржицкого и три в бок.

На допросе Денисенко признался, что работал по заданию куратора из украинской разведки. К преступлению он готовился с декабря прошлого года.