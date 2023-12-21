Москва, 21 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Ответ России на конфискацию своих активов в Европе будет «симметричен». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с телеканалом «Россия-24».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации», — отметил Силуанов.

По его словам, в РФ достаточно замороженных активов европейских государств, чтобы, в случае конфискации, ответить аналогичным образом.

«Они (активы) все находятся в заморозке. Доходы от использования этих средств существенные, и точно так же могут быть использованы, если будет принято решение недружественных наших партнеров», — добавил он.

Заморозка активов

Заморозка российских активов страны ЕС ввели в ответ на проведение специальной военной операции на Украине. 25 мая Евросоюз отчитался о заморозке €200 млрд активов Центробанка России. Власти стран ЕС сообщили Еврокомиссии об установлении их местонахождения. Требование об этом заложили в 10-й пакет санкций ЕС против России.

Официальный представитель министерства финансов ФРГ Беате Барон заявил, что согласно данным на 12 апреля 2023 года с начала специальной военной операции России на Украине правительство Германии заморозило российские активы на общую сумму €5,23 млрд.

В свою очередь в Бельгии заморожены российские активы на общую сумму в 58 млрд евро, кроме этого, были заблокированы российские финансовые транзакции на сумму в 191 млрд евро.

Изъятие активов

Ранее, 20 декабря, стало известно, что генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть ранее замороженных в стране российских активов на сумму более 720 млн евро и передать их в бюджет. Сообщалось, что в суд Франкфурта-на-Майне был подан официальный запрос.

Перед этим Еврокомиссия утвердила предложения по использованию замороженных российских активов, но из-за отсутствия соответствующей законодательной базы не сможет использовать полученные от них доходы. Предложение предварительное и требует единогласного согласования со стороны Евросоюза.

Еврокомиссия долго искала правовые основания для отъёма российских активов. Европейский центробанк предупреждал о возможном подрыве доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, вопрос возможного изъятия замороженных активов Центрального банка России с целью их использования для восстановления Украины «ужасно сложный» и никто не знает, как это можно сделать.

В сентябре государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные американскими властями у российских бизнесменов и предпринимателей, будут направлены на нужды Украины. Минфин США оценивает заблокированные активы РФ в $280 млрд.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных российских активов. Она отметила, что нельзя сравнивать это с арестом активов. По её словам, США обсудят налог с руководством ЕС.

Кроме того, обозреватели Financial Times ранее отмечали, что на Западе до сих пор не конфисковали замороженные российские активы не из-за того, что не могут юридически обосновать это, а из опасений, что другие государства начнут выводить свои средства из этих стран, а такой отток может привести к дестабилизации мировой финансовой системы.

Реакция России

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно отмечала незаконность заморозки своих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ограблением и подчеркнул, что западные страны обязаны разморозить активы безо всяких условий.

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что замороженные активы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами. Он отметил, что любая «воровская схема» изначально противоречит общепринятым правовым нормам. В случае утери замороженных активов, как он указал, ЕС вынужден будет компенсировать их.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.