Львов, Украина, 26 ноября, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Мэр Львова Андрей Садовой обратился к польским властям с требованием закончить блокаду приграничной с Украиной территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?» — поинтересовался чиновник на своей странице в соцсети.

Он добавил, что блокада слишком дорого обходится. «Гигантский вклад Польши в победу Украины», по его словам, сводится на нет рядом маргиналов, которые блокируют поставки гуманитарных товаров в страну, второй год «защищающей безопасность Европы».

Как сообщало ИА Регнум, поляки начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. За это время там скопились тысячи большегрузов с беспилотниками, топливом, тепловизорами и медикаментами. Блокировка движения на КПП может продлиться до 26 ноября. При этом препятствий для проезда легковушек и автобусов нет.

Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич подтвердил, что из-за блокировки поляками границы начались проблемы с поставками топлива. При этом он сказал, что есть возможность компенсировать утраченные возможности украинских аграриев по экспорту через границу с Польшей, используя морской и железнодорожный транспорт.

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал сложившуюся на границе с Польшей ситуацию катастрофой. Дальнобойщики вынуждены доставлять товары с Украины более длинными маршрутами объезда через Румынию и Венгрию. Это приводит к возникновению очередей и на других границах, не только на польской, пояснил он.