Киев, 27 ноября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Затянувшаяся блокада КПП на польско-украинской границе грозит вылиться в открытый военный конфликт между двумя странами. Такой поворот событий не исключил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

По мнению эксперта, власти Украины не оценивают или не хотят замечать реальной угрозы от ситуации на границе.

«Может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей. В любой момент там может произойти прорыв, уничтожение украинско-польской границы. Всё, что угодно», — сказал Олег Соскин в видео на своём YouTube-канале.

Как сообщало ИА Регнум, польские перевозчики с 27 ноября будут круглосуточно блокировать контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

Польские перевозчики также подозревают украинскую сторону в недобросовестной конкуренции: регуляторы на Украине используют коррупционные схемы, чтобы продвигать в обход электронной очереди нужных им перевозчиков.

25 ноября мэр Львова Андрей Садовой обратился к польским властям с требованием закончить «позорную блокаду» границы с Украиной. Она слишком дорого обходится украинцам, сказал чиновник.

Ситуация с блокадой украинских перевозчиков на польской границе слишком мелкая для вмешательства Еврокомиссии или других стран, а потому все, в том числе и глава киевского режима Владимир Зеленский, пустят события на самотёк. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что из-за блокировки польско-украинской границы начались проблемы с поставками топлива в стране.