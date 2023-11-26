Блокада на границе Польши с Украиной может привести к военному конфликту
Соскин: блокада на границе Польши с Украиной может привести к военному конфликту
Киев, 27 ноября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Затянувшаяся блокада КПП на польско-украинской границе грозит вылиться в открытый военный конфликт между двумя странами. Такой поворот событий не исключил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.
По мнению эксперта, власти Украины не оценивают или не хотят замечать реальной угрозы от ситуации на границе.
«Может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей. В любой момент там может произойти прорыв, уничтожение украинско-польской границы. Всё, что угодно», — сказал Олег Соскин в видео на своём YouTube-канале.
Как сообщало ИА Регнум, польские перевозчики с 27 ноября будут круглосуточно блокировать контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.
Польские перевозчики также подозревают украинскую сторону в недобросовестной конкуренции: регуляторы на Украине используют коррупционные схемы, чтобы продвигать в обход электронной очереди нужных им перевозчиков.
25 ноября мэр Львова Андрей Садовой обратился к польским властям с требованием закончить «позорную блокаду» границы с Украиной. Она слишком дорого обходится украинцам, сказал чиновник.
Ситуация с блокадой украинских перевозчиков на польской границе слишком мелкая для вмешательства Еврокомиссии или других стран, а потому все, в том числе и глава киевского режима Владимир Зеленский, пустят события на самотёк. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что из-за блокировки польско-украинской границы начались проблемы с поставками топлива в стране.