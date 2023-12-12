Варшава, 12 декабря, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В Польше полиция в ночь на 12 декабря попыталась разблокировать пропускной пункт «Дорохуск — Ягодин» на границе с Украиной, но блокаду удалось восстановить, сообщил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Мулява в соцсети X (бывш. Twitter).

Zuma/TASS

«У полиции есть приказ расчистить границу, нарушая правила, пропуская украинские машины по неподходящим дорогам», — написал он.

Мулява сообщил, что лично прибыл в Дорохуск, где вмешался в ситуацию, и польские перевозчики задержали очередную партию грузовиков, пытавшихся въехать с Украины.

Как сообщало ИА Регнум, польские перевозчики блокируют КПП на границе с Украиной с 6 ноября. Они добиваются, чтобы польское правительство и Брюссель отменили льготы для украинских транспортных компаний, введённые после начала СВО. Поляки обвинили соседей в недобросовестной конкуренции.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 10 декабря сообщил, что из-за блокады на границе скопились 3,5 тыс. грузовиков. Он также рассказал, что переговоры по этому вопросу между Киевом и Варшавой ни к чему не привели.

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин 15 ноября назвал сложившуюся ситуацию экономической катастрофой. Он отметил, что украинским дальнобойщикам приходится объезжать Польшу через другие страны, что делает маршруты длиннее, а также приводит к возникновению очередей на других пограничных КПП.