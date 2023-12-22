Анкара, 22 декабря, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ждут ратификации турецким парламентом протокола Швеции о вступлении в НАТО, прежде чем предпринять шаги по сделке истребителей F-16 с Анкарой, пишет газета Hürriyet со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

«Говоря о подходе США к продаже F-16 Турции, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Вашингтон ждет одобрения Турцией членства Швеции в НАТО, прежде чем предпринимать шаги по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Один из вариантов, пишет газета, заключается в том, что Госдеп официально уведомит Конгресс в тот же день, когда парламент Турции ратифицирует вступление Швеции в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 декабря в очередной раз публично поднял вопрос о поставке F-16. Он напомнил, что турецкая сторона уже заплатила за истребители. Президент также указал на то, что США в то же время передают самолёты Греции.

Газета Hürriyet 11 декабря сообщила, что Анкара готова перестать блокировать вступление Швеции в НАТО, если США выполнит обещание по поставкам F-16.