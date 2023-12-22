Пекин, 22 декабря, 2023, 08:19 — ИА Регнум. США должны соблюдать осторожность в словах и поступках, заявил начальник Объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе видео-конференц-связи с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном китайский генерал заявил, что правильное понимание американской стороной КНР является ключом к развитию здоровых, стабильных, устойчивых отношений между военными двух стран.

«Важным условием является то, чтобы США действительно уважали коренные интересы и главные озабоченности Китая, сосредоточилась на продвижении практического сотрудничества и укреплении взаимопонимания», — сказал Лю Чжэньли, его слова приводит министерство обороны КНР.

Кроме того, добавил он, США должны уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, а также соблюдать осторожность в словах и поступках.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря представитель Тихоокеанского командования армии США Роб Филипс заявил, что американские власти намерены усилить сдерживание Китая. С этой целью в 2024 году планируется разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности, отметил он.

15 ноября состоялась встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи Байден заявил, что США возобновляют прямые военные контакты с Китаем, и в целом назвал беседу одной из самых продуктивных и конструктивных.

При этом позднее американский лидер назвал Си Цзиньпина диктатором, также отметив, что тот управляет коммунистической страной.