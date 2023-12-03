Вашингтон, 3 декабря, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Американские власти намерены усилить сдерживание Китая. С этой целью в 2024 году они планируют разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Об этом изданию Nikkei Asia сообщил представитель Тихоокеанского командования армии США Роб Филипс.

Navylive.dodlive.mil Запуск крылатых ракет «Томагавк»

Издание отметило, что это развёртывание станет первым с 2019 года, когда истёк срок действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Филипс не раскрыл точные сроки и места, где могут быть размещены ракеты, однако уточнил, что речь идёт о наземных версиях ракеты SM-6 и крылатой ракеты «Томагавк» с дальностью полета от 500 м до 2,7 тыс. км.

Эксперты полагают, что ракеты разместят в первую очередь на американских базах на острове Гуам. Nikkei добавило, что Япония и Филиппины, с которыми США развивают сотрудничество в области безопасности, неохотно принимают на своей территории новые американские военные мощности из опасения стать целью для Китая в случае вооружённого конфликта в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действовал между США и Россией с 1987 года. Вашингтон обвинил Москву в нарушении документа из-за ракет 9М729, которые, по мнению американского руководства, должны быть уничтожены.

В августе Соединённые Штаты Америки в одностороннем порядке прекратили действие ДРСМД, затем отказались от ратификации соглашения об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе, а также вышли из Договора по открытому небу.

27 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США начали отработку действий по переброске в страны Европы ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По её словам, Военно-морские силы США демонстративно перешли к задействованию комплекса пусковой установки МК-70 в рамках манёвров, которые проводились в странах ЕС с подключением союзников Вашингтона по НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков 2 октября заявил, что РСМД американского производства, запрещённые соответствующим договором, могут появиться в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дипломат подчеркнул, что из-за действий Вашингтона, который не откликнулся на призывы России объявить мораторий на размещение РСМД, исчезают основания для сохранения Москвой одностороннего моратория.