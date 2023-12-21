Махачкала, 22 декабря, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции поддерживают решение российского президента Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства. Об этом журналистам заявил Герой России Темирлан Абуталимов во время его торжественной встречи в аэропорту Махачкалы после награждения медалью «Золотая звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Герой России рассказал о своём общении на эту тему с ребятами на линии боевого соприкосновения. Большинство военнослужащих выразило желание закончить спецоперацию с Владимиром Владимировичем победой над боевиками киевского режима.

В одном из сражений в Запорожской области, несмотря на ранение и превосходство противника по силе, Абуталимов продолжил бой. Благодаря его отваге и профессионализму российские военнослужащие переломили ситуацию и одержали победу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин провёл в Национальном центре управления обороной церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам специальной военной операции. Он поблагодарил военных за храбрость и силу духа, выразив гордость за них и веру в них от имени всех россиян.

Наград удостоены проявившие себя в ходе СВО военнослужащие: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.

О своём решении баллотироваться на выборы президента России в 2024 году Путин объявил 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле. Он сказал, что «в разное время» у него были «разные мысли» по этому поводу.