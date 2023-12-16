Курск, 16 декабря, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Два человека получили ранения при попадании украинского снаряда в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области, сообщил 16 декабря губернатор Роман Старовойт.

Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

«Ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина», — написал губернатор в Telegram-кагнале.

Пострадавших доставили в районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Их жизни ничто не угрожает.

Старовойт добавил, что власти помогут пострадавшим отремонтировать дома, получившие серьёзные повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона над Курской областью. Атаку киевский режим предпринял около 17:30 мск.

Помимо этого, 16 декабря украинские беспилотники совершили попытки атак на Дмитриевский и Железногорский районы области. Удары ВСУ пришлись по жилым домам и в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева.

Также Старовойт 29 сентября подтвердил информацию о массированной атаке беспилотников ВСУ в небе над регионом. При этом сообщалось, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов, включая десять в небе над Курской областью.