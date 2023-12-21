Москва, 21 декабря, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Объём экспорта нефти из России на 7% превысил показатель 2021 года. Об этом 21 декабря сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Иван Шилов ИА Регнум

«Экспорт сырой нефти на 7% превысил показатель 2021 года и составляет порядка 250 млн тонн», — сказал Белоусов.

Он отметил, что в денежном эквиваленте энергетический экспорт практически вышел на показатели 2021 года и остается на уровне, комфортном для бюджета и компаний.

По словам Белоусова, объём поставок в недружественные страны сократился в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, в том числе в 4,5 раза — в Евросоюз.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть. Согласно документу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещаются в случае, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен.

Агентство Bloomberg со ссылкой на российский Минфин 6 декабря сообщило, что доходы РФ от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине.