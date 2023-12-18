Москва, 18 декабря, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2024 года ответных мер на установленный западными странами потолок цен на российскую нефть. Текст документа опубликован на сайте правовых актов 18 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года №961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» изменение, заменив в пункте 9 слова «до 31 декабря 2023 года включительно» словами «до 30 июня 2024 года включительно» — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, указ о специальных мерах, направленных против потолка цен на нефть из РФ, был подписан Путиным 1 февраля 2023 года и продолжал действовать до 1 июля 2023 года.

Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещаются в случае, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен.

В июне Путин продлил до конца этого года действие указа.

6 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на российский Минфин сообщило, что доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине.

Агентство назвало эту сумму дырой в нефтяных санкциях против России. Так, за первые девять месяцев 2023 года российские и теневые владельцы флота перевезли более 70% российских нефтяных грузов, что позволило Москве сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены.

Официальные данные индийской таможни демонстрируют, отмечается в материале, что цена, уплаченная за российскую нефть в этом году, составляла в среднем 72 доллара за баррель к моменту её поступления в страну, что на 12 долларов выше потолка цен на российскую нефть.

Страны G7, Евросоюза и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель на нефть из РФ, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.