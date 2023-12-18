Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть
Москва, 18 декабря, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2024 года ответных мер на установленный западными странами потолок цен на российскую нефть. Текст документа опубликован на сайте правовых актов 18 декабря.
«Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года №961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» изменение, заменив в пункте 9 слова «до 31 декабря 2023 года включительно» словами «до 30 июня 2024 года включительно» — сказано в тексте указа.
Как передавало ИА Регнум, указ о специальных мерах, направленных против потолка цен на нефть из РФ, был подписан Путиным 1 февраля 2023 года и продолжал действовать до 1 июля 2023 года.
Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещаются в случае, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен.
В июне Путин продлил до конца этого года действие указа.
6 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на российский Минфин сообщило, что доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине.
Агентство назвало эту сумму дырой в нефтяных санкциях против России. Так, за первые девять месяцев 2023 года российские и теневые владельцы флота перевезли более 70% российских нефтяных грузов, что позволило Москве сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены.
Официальные данные индийской таможни демонстрируют, отмечается в материале, что цена, уплаченная за российскую нефть в этом году, составляла в среднем 72 доллара за баррель к моменту её поступления в страну, что на 12 долларов выше потолка цен на российскую нефть.
Страны G7, Евросоюза и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель на нефть из РФ, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.