Москва, 6 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине, пишет 6 декабря Bloomberg со ссылкой на расчёты российского Минфина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Агентство назвало эту сумму «дырой в нефтяных санкциях» против России. Так, за первые девять месяцев 2023 года российские и теневые владельцы флота перевезли более 70% российских нефтяных грузов, что позволило Москве сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены.

Официальные данные индийской таможни демонстрируют, отмечается в материале, что цена, уплаченная за российскую нефть в этом году, составляла в среднем 72 доллара за баррель к моменту её поступления в страну, что на 12 долларов выше потолка цен на российскую нефть.

Как передавало ИА Регнум, страны G7, Евросоюза и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель на нефть из РФ, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

Впрочем СМИ ранее сообщали, что западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. По данным журналистов, российскую нефть вывозит и так называемый теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции. Согласно данным центра, такие суда, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния.

Издание Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта сообщило, что Вашингтон намерен к 2030 году вдвое сократить доходы России от экспорта энергетических ресурсов, в том числе нефти и газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что в администрации главы российского государства пока не видели подобных заявлений, но не сомневаются в намерениях Вашингтона сохранить давление на российскую экономику.