Прага, 21 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Полиция Праги сообщила, что устроивший в Карловом университете стрельбу, в результате которой несколько человек погибли и десятки пострадали, ликвидирован. Об этом говорится на чешском новостном портале idnes. cz.

Соцсети

«Стрелок ликвидирован. В настоящее время все люди из здания эвакуируются, на месте происшествия есть несколько погибших и десятки раненых», — сообщили в полиции.

Уточняется, что стрельба произошла на философском факультете. На месте полиция провела операцию по нейтрализации нападавшего. На место выехал министр внутренних дел Вит Ракушан, говорится в материале.

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Как передавало ИА Регнум, стрельба произошла вечером в Карловом университете в центре Праги 21 декабря. Точное количество погибших и пострадавших не называлось. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.