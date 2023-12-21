Прага, 21 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. В результате стрельбы в школе в чешской Праге погибли несколько человек, сообщило в сети Х управление городской полиции.

Стрингер/РИА Новости

«В данные момент полиция действует в школе на площади Яна Палаха (в центре Праги). Сообщается о стрельбе», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла полиция, медики и пожарные. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые.

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Как сообщало ИА Регнум, в городе Аррасе на севере Франции 13 октября мужчина с холодным оружием атаковал школу, убив учителя и ранив несколько человек. Инцидент произошёл в лицее Гамбетта в Аррасе. Нападавший кричал «Аллах акбар», ему около 20 лет, это бывший ученик этой средней школы. Полиция задержала его.

Как стало известно позднее, стрельба произошла на философском факультете в Карловом университете.