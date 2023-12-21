Москва, 21 декабря, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Когда министр обороны Украины Рустем Умеров обещает, что в 2024 году ВСУ попытаются захватить Крым, он просто сотрясает воздух. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 декабря заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

ANDRII NESTERENKO/EPA/ТАСС Министр обороны Украины Рустем Умеров

Ранее в интервью немецким СМИ Умеров заявил, что он на 100% уверен в том, что в 2024 году Украина захватит Крым.

«Новоявленный министр обороны киевского режима Умеров начал рассуждать об «освобождении Крыма» и наступлении на территорию России в 2024 году. Скорее всего, эти заявления — попытка поддержать на каком-то уровне всё время падающее доверие населения к власти и к возможностям ВСУ. Подтвердить на фронте свои потуги они ничем не могут. Поэтому приходится рассказывать то же самое, что они рассказывали летом: «в этом году мы собираемся купаться в Ялте». Теперь они собираются делать это летом следующего года. Но для этого нет объективных оснований», — сказал Онуфриенко.

Он напомнил, что готовившееся с конца 2022 года наступление ВСУ сопровождалось обильным потоком техники и вооружений, который шёл с Запада. С июля 2023 года эта помощь начала сокращаться, так как уже тогда стало понятно, что наступление провалено. С тех пор стало намного хуже. Фактически на всех фронтах Украина отступала.

«Об этом на Западе пишут постоянно. Единственный плюс, который постоянно выпячивает украинский генштаб, — это удержание плацдармов на берегу Днепра. Но и с этим дела всё хуже, и никого этим не обманешь», — констатировал Онуфриенко.

Поэтому, как полагает военный эксперт, для наступления в 2024 году у Киева нет потенциала, в том числе человеческого. Насильственная мобилизация с ускоренной подготовкой личного состава ведёт только к возможности насытить фронт пушечным мясом, которое плохо мотивировано и подготовлено.

Техническая подготовка тоже на низком уровне. Почти вся старая советская техника пришла в негодность, а западная, как оказалось, не приспособлена к интенсивным боевым действиям, тем более если её эксплуатирует неподготовленный персонал.

«Очень высокий износ стволов, быстро ломается ходовая часть, некачественные масла, неумелое использование расходных материалов. Иными словами, это очень капризная техника. А объёмы поставок новой техники на порядок ниже, чем год назад. И никто не обещает, что они возобновятся», — сказал Онуфриенко.

Он убеждён, что в 2024 году ВСУ даже не попытаются прорваться в Крым.

«Это нереально. Это сотрясание воздуха», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Умерова, захват Крыма — это стратегическая цель киевского режима.

Кроме того, он сказал, что власти Украины хотят призвать в ВСУ граждан страны, уехавших за рубеж. Если призывники не сообщат о себе, а в случае вызова не явятся в пункты, к ним могут быть применены санкции.

Между тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 18 декабря отказался делиться планами украинской армии на 2024 год.

По его словам, численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч.