Киев, 21 декабря, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Крым может быть захвачен в 2024 году, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецким СМИ.

Yevhen Kotenko/Global Look Press Министр обороны Украины Рустем Умеров

«Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель», — сказал Умеров, слова которого приводит украинское издание «Страна․ua».

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря в эфире украинского телемарафона Умеров заявлял, что Киев готовит определённые «наработки», которые в следующем году якобы помогут ВСУ захватить Крым.

Заявление украинского министра обороны о «захвате» Крыма является дурманом и опиумом для украинцев, поделился мнением зампредседателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков подчёркивал, что захват полуострова украинскими военными исключён, потому что, даже когда он находился не в составе России, Украина для жителей Крыма была чужой территорией.

По мнению аналитика Гаагского Центра стратегических исследований Фредерика Мартинеса, у Украины не хватит своих сил для масштабной операции по захвату Крыма, как бы этого ни хотелось лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Военный аналитик подчеркнул, что подобные планы киевских властей несбыточны.