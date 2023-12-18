Киев, 18 декабря, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался раскрывать военные планы Киева на 2024 год. Об этом он заявил 18 декабря в беседе с украинскими журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM

В конце ноября Давид Арахамия, возглавляющий фракцию партии «Слуга народа» в Верховной раде, заявил об отсутствии у Украины плана военных действий на следующий год. Украинский министр обороны Рустем Умеров позднее опроверг это утверждение.

«Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой — человеческие жизни», — ответил Залужный на вопрос о том, возможно ли контрнаступление в следующем году.

Он подчеркнул, что раскрывать военные планы нельзя ни в коем случае.

В начале декабря издание The Wall Street Journal сообщало, что киевский режим, вероятно, не сможет провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что весной Киев не сможет организовать неожиданное для России контрнаступление. Более того, в худшем случае ВСУ придётся отступать.

Высокопоставленный американский военный сообщил телеканалу CNN, что Украина без помощи США и НАТО продержится лишь несколько месяцев, а в худшем случае уже к лету потерпит поражение или значительно отступит.

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, когда американские военные соглашаются с провалом контрнаступления ВСУ, то они признают и неудачу НАТО в организации прокси-войны против России.