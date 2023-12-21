Киев, 21 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Власти Украины хотят призвать в ВСУ граждан страны, уехавших за рубеж, заявил 21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он пояснил, что речь идет о гражданах в возрасте от 25 до 60 лет, уехавших в Германию и другие страны. Власти попросят их добровольно сообщить о своём местонахождении в призывные центры ВСУ, сказал Умеров. Если призывники не сообщат о себе, а в случае вызова — не явятся в пункты, к ним могут быть применены санкции.

«Мы пока ещё обсуждаем, что произойдёт, если они добровольно не придут», — заявил Умеров.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что военное командование обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. По словам Зеленского, он это предложение пока не утвердил.

Также глава киевского режима заявил, что закон о мобилизации женщин он подписывать не будет. При этом 20 декабря обозреватели американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что, по мнению военных ВСУ, страна не избежит всеобщей мобилизации, потому что ей нужно восстановить «потрёпанную армию».

Киевский режим уже провёл девять волн мобилизации, а в настоящее время в разгаре десятая, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России 19 декабря глава ведомства Сергей Шойгу. Сейчас на Украине призываются в том числе ограниченно годные к военной службе, напомнил Шойгу.