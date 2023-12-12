Киев, 12 декабря, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч. Об этом 12 декабря сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сухопутные войска Украины. Около 600 тыс. бойцов разных родов войск», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

В сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что с февраля 2022 года численность украинской армии выросла более чем в три раза, до 800 тыс. военнослужащих. В ноябре глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что в рядах украинской армии числятся порядка 1,3 млн человек.

С февраля 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию, которая неоднократно продлевалась властями страны. В Киеве неоднократно сообщали, что жителей страны отлавливают на улицах и насильно отправляют в зону боевых действий без оружия и необходимой подготовки. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин 11 декабря отметил, что украинских мужчин незаконно похищают и из своих домов, и на улицах, после чего направляют служить в ряды ВСУ.

Кроме того, генерал-полковник, командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил 10 декабря, что российские военные продолжают наступать по всему фронту. Позднее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко признал, что украинские военные не могут противостоять российской армии из-за превосходства её вооружения. Он подчеркнул, что армия России превосходит ВСУ и по качеству, и по количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии.

При этом сенатор США Джей Ди Вэнс считает, что «всякий с мозгами в голове» понимает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года.