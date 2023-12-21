Москва, 21 декабря, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету над акваторией Азовского моря, сообщили 21 декабря в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«Около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там отметили, что российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о сбитом на подлёте к Белгороду беспилотнике. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

Днём 19 декабря украинский беспилотник средствами ПВО был уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области. По сведениями мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений не было.