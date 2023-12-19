Москва, 19 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Днём 19 декабря была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотника самолётного типа по объектам на территории России, сообщили в Министерстве обороны.

Артур Лебедев/ТАСС

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее 19 декабря об уничтожении беспилотника над Одинцовским округом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил мэр.

Также 19 декабря в пресс-службах московских аэропортов Внуково и Домодедово сообщали о приостановке приёма и отправки рейсов. Самолёты перенаправлялись в запасные аэропорты. По данным Telegram-канала «112», во Внуково, Домодедово, а также в подмосковном аэропорту Жуковский вводился в действие план «Ковёр».

Утром 19 декабря в Минобороны сообщали об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией двух регионов России. Один беспилотник был сбит над Калужской областью, три — над Брянской.